Тренерский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) назвал фамилии десяти спортсменов, которых рекомендовано включить в олимпийскую заявку.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник, в список вошли Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Михаил Акименко (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов (спортивная ходьба), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба) и Валерий Пронкин (метание молота).

Заседание тренерского совета состоялось в Чебоксарах по окончании чемпионата России по легкой атлетике. Так как ВФЛА лишена полноценного статуса в World Athletics, российская команда сможет выступить на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом в составе всего десяти человек.

Окончательный состав сборной будет утвержден в понедельник рабочей группой, которую возглавит и.о. президента ВФЛА Ирина Привалова. Если к этому времени чемпион России в прыжках с шестом Тимур Моргунов получит нейтральный статус, рабочая группа рассмотрит вопрос о его включении в команду.