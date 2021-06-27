Защитник «Наполи» Калиду Кулибали подарил Сенегалу две машины скорой помощи, несколько тысяч защитных масок и медицинское оборудование в честь своего дня рождения. 20 июня футболисту исполнилось 30 лет.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, больницы также получат от игрока носилки и больничные халаты.

На данный момент Кулибали проводит отпуск в Африке, где недавно встретился с местными детьми и сыграл с ними футбол. Защитник сборной Сенегала на протяжении многих лет занимается благотворительностью. Также он никогда не оставляет без внимания нуждающихся в Неаполе, которых встречает на улицах.

Кулибали защищает цвета «Наполи» с 2014 года, до этого он выступал за бельгийский «Генк» и французский «Мец». На молодежном уровне он играл за сборную Франции, но затем получил предложение выступать за свою историческую родину в 2015 году дебютировал за команду Сенегала.