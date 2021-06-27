Сборная Хорватии по футболу встретится с Испанией в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Игра будет проходить в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен» сегодня, 28 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет турецкая бригада арбитров во главе с Чакыром Джунейтом. Помогать на линиях ему будут Дуран Бахаттын и Энгюн Тарик. Резеврным рефери назначен швед Экберг Андреас.

Стоит отметить, что помочь хорватам не сможет защитник «Зенита» Деян Ловрен, перебравший желтых карточек на групповом этапе. Также не сыграет полузащитник Иван Перишич, который днем ранее сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован.

Хорватия заняла второе место в турнирной таблице группы D, набрав 4 очка. Испанцы стали вторыми в группе Е с 5 баллами.