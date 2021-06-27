Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» с большой вероятностью подпишет тяжелого форварда Джордана Мики.

По информации инсайдера Маттео Андреане, руководству российской команды и 26-летнему игроку осталось согласовать последние детали контракта. О переходе может быть объявлено уже на предстоящей неделе. Интерес к Мики также проявляли «Бавария» и «Баскония».

В минувшем сезоне американский форвард выступал за «Химки». В матчах Евролиги Мики набирал 15,6 очка, 5,7 подбора, 1,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру, реализуя 59% двухочковых и 23,9% дальних бросков.

До переезда в Россию баскетболист играл в США за «Бостон Селтикс», «Мэн Ред Кловс» и «Майами Хит». Из «Химок» он на один сезон перешел в «Реал», затем вернулся в Подмосквье.