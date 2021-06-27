Сборная Франции по футболу сыграет со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Матч будет проходить на «Арене Националэ» в Бухаресте (Румыния) сегодня, 28 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Встречу будет обслуживать аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапаллини Помогать ему на линиях будут Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервным рефери назначен Бартош Франковски из Польши.

Сборная Швейцарии вышла в плей-офф с третьего место в группе А, набрав 4 очка в трех турах. Команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. Французы стали лидерами группы F с 5 набранными баллами. На их счету одна победа и две ничьи.