В матче ЛФЛ Юго-Западной лиги Москвы от остановки сердца умер футболист. Трагедия произошла в субботу, 26 июня, информацию об этом подтвердил глава ЛФЛ Дмитрий Смирнов.

С игроком произошло то же самое, что с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, однако спасти его не удалось.

«Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причём человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости, как таковой. Плюс, игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары», — приводит слова Смирнова Sport24.

Смирнов добавил, что пока не известны не только причины смерти, но и кем был футболист. Его не было в заявке на на матч. Первую помощь футболист, которого Смирнов назвал подставным, получил от медиков на поле, затем приехал реанимобиль.

«Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть», — сказал Смирнов.