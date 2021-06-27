Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, выразил недовольство в связи с проведением в Санкт-Петербурге праздника выпускников «Алые паруса».

«Честно говоря, я в полном недоумении и расстройстве. Мы просто стая обезьянок в зоопарке, где старший брат ставит над нами эксперименты. В рестораны пускать без прививки не будут, кто не сделает прививки – на работу не попадает (прививаемся добровольно)», — написал Железняков у себя в «Инстаграме».

В то же время проводятся масштабные праздники, на которых присутствуют тысячи людей без масок. Железняков назвал происходящее «Ералашем» и «театром абсурда» и добавил, что проведение таких мероприятий не добавляет доверия к руководству.

«Мой папа любит одно смешное выражение, которое как нельзя подходит к сегодняшнему театру чёрной комедии. «Так мы и жили, губы красили, а … не мыли!». Один вопрос: доколе это будет продолжаться? Кстати, забыл про открытые границы, ну бред же», – написал Железняков.

Напомним, ранее проведение «Алых парусов» в резкой форме раскритиковали олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.