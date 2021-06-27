В массовом завале, спровоцированном фанаткой на первом этапе веломногодневки Гран-тура «Тур де Франс» пострадал 21 гонщик, сообщает RTBF.

Испанский велосипедист из команды Movistar Марк Солер в результате падения получил перелом головки лучевой кости на обеих руках. При этом спортсмен не сошел с дистанции и завершил гонку на 181-м месте. Год назад Солер был 21-м по итогам «Тур де Франс».

Также в завале пострадал француз Сирил Лемуан. У него диагностированы переломы четырех ребер, частичный коллапс легкого, травма шеи и глубокая рана за ухом. На данный момент гонщик находится в больнице.

Кроме того, госпитализирован литовский велосипедист Игнатас Коноваловас (Groupama-FDJ), потерявший сознание из-за травмы головы при столкновении.