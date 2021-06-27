Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о сотрудничестве с Этери Тутберидзе. Специалисты вместе готовят Евгению Тарасову и Владимира Морозова к следующему сезону.

По словам Транькова, ответственность за дуэт возложена на него, однако помощь оказывают все члены тренерского штаба Тутберидзе.

«Этери — очень крутой мотиватор. Например, в июне ребята делали такое, чего раньше никогда не делали. Тутберидзе на каждой тренировке доказывает, что нет ничего невозможного. В этом ее команда и отличается от остальных. Поэтому они и добиваются столь высоких результатов», — приводит слова Транькова Olympics.com.

Напомним, Тарасова и Морозов в минувшем сезоне выиграли чемпионат России, однако на чемпионате мира стали лишь четвертыми.