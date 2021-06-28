В Лондоне (Великобритания) стартуют матчи основной сетки Уимблдона в мужском разряде. Сегодня, 28 июня, матчи первого круга проведут россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Первым соперником Рублева, посеянного под пятым номером, станет представитель Аргентины Федерико Дельбонис, занимающий 48-е место в рейтинге АТР. Игра начнется не ранее 14:30 по московскому времени. Ранее спортсмены ни разу не встречались друг с другом.

Хачанов начнет выступление на турнире с матча против американца Маккензи Макдональда, пробившегося через квалификацию. В марте этого года спортсмены уже провели очную встречу в Марселе, тогда россиянин победил в двух сетах.

Напомним, в предыдущем сезоне Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.