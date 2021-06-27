Американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что не выступит на Олимпийских играх в Токио, пишет Reuters.

Спортсменка является четырехкратной олимпийской чемпионкой: трижды она побеждала в парном разряде (2000, 2008, 2012) и один раз — в одиночном (2012).

Олимпийские игры в Токио должны был состояться еще прошлым летом, но были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут в период с 23 июля по 8 августа.

Напомним, ранее стало известно, что на Олимпиаде не сыграют Хуан-Мартин Дель Потро, Денис Шаповалов, Доминик Тим, Рафаэль Надаль и Каспер Рууд. Окончательное решение еще не принял Роджер Федерер.