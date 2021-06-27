Полузащитник «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в MLS.

Об этом сообщает продюсер и соведущий подкаста Moontower Soccer Лэндон Котэм у себя в «Твиттере». По его информации, аргентинец может стать игроком «Остина». Официального подтверждения этому пока нет.

Это уже не первые слухи относительно будущего аргентинского хавбека. Ранее СМИ писали, что «Зенит» может вернуть Дриусси обратно в «Ривер Плейт», а вместо него получить защитника Гонсало Монтиэля или полузащитника Хулиана Альвареса.

Кроме того, журналист Павел Городницкий сообщал, что «Зенит» рассматривает вариант с обменом Дриусси на нападающего «Кальяри» Джованни Симеоне.

Напомним, Дриусси присоединился к «Зениту» в 2017-м году, до этого на протяжении четырех лет он играл за аргентинский «Ривер Плейт».