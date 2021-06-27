Французский боец Сириль Ган прокомментировал победу над российским тяжеловесом Александром Волковым в рамках турнира UFC Vegas 30.

«Горжусь этой битвой, горжусь тем, что вышел в октагон с таким воином, как Александр Волков. Было тяжело, но это лишь подтверждает, что я сражаюсь с лучшими бойцами в мире. Я горжусь своей командой, горжусь Фернандом Лопесом. Все вместе мы проделали отличную работу», — написал Ган у себя в «Инстаграме».

Напомним, бой состоялся в Лас-Вегасе (США) в ночь с 26 на 27 июня мск и завершился победой Гана единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 49-46.

Для Волкова это поражение стало третьим в десяти боях в рамках UFC. Всего на счету россиянина 33 победы в смешанных единоборствах при девяти поражениях.

31-летний Ган одержал десятую подряд победу в карьере и шестую — в промоушене. На данный момент на его счету нет ни одного поражения в смешанных единоборствах. Ранее он оказался сильнее Жаирзиньо Розенстрайка, Джуниора дос Сантоса и Таннера Босера.