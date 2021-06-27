Польская фигуристка российского происхождения Екатерина Куракова сообщила, что закончила работу над короткой программой к следующему сезону. В роли хореографа выступит француз Бенуа Ришо.

«Короткая программа на следующий сезон готова. Благодарю Бенуа Ришо за работу со мной», – написала Куракова на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Ришо организовал тренировочный лагерь, который проходит с 14 июня по 3 июля во французском Курмайоре. Одним из приглашенных специалистов является российский тренер Сергей Розанов из академии «Ангелы Плющенко».

Куракова начинала заниматься фигурным катанием в Москве. В 2017-м году она перешла в группу Инны Гончаренко и начала процедуру смены спортивного гражданство, а в 2018-м переехала в Торонто (Канада) для работы с Брайаном Орсером. Три раза Екатерина выиграла чемпионат Польши, а на ЧМ-2020/21 заняла 32-е место.