В Шпильберге (Австрия) на автодроме «Ред Булл Ринг» в 16:00 мск стартовала гонка восьмого этапа Гран-при Формулы-1.

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По итогам прошедшей днем ранее квалификации поул-позишн в очередной раз завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вместе с ним с первой линии будет стартовать Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

С непривычного высокого для «Уильямс» 10-го места гонку начнет Джордж Расселл. В квалификации он стал 11-м, но пилот «Альфа Таури» получил штраф на три позиции за блокировку Валттери Боттаса. Примечательно, что и сам гонщик «Мерседеса» был оштрафован за разворот на питлейне.

Напомним, Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов, Хэмилтон — второй, еще один пилот «Ред Булла» Серхио Перес — третий.