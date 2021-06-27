Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о программах своих пар Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

В интервью «Матч ТВ» Москвина отметила, что у Бойковой и Козловского абсолютно новые две программы, произвольную пара запланировала еще в прошлом сезоне.

«Музыка была выбрана, и частично программа была сформирована. Но прошёл целый год, и мы не смогли её подготовить из-за эпидемиологических сложностей. Поэтому у них эта программа обновлена — и значительно», — сказала Москвина, добавив, что у другой пары все получилось наоборот.

«У Мишиной и Галлямова наоборот: в короткой программе музыкальное сопровождение осталось прежним, а программа всё равно была переделана», — сказала Москвина, добавив, что произвольная программа у пары новая.

Напомним, в сезоне-2020/21 Мишина/Галлямов катали короткую программу «Эсмеральда», балет Цезаря Пуни.