Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу, который возглавляет Сергей Базаревич, определился с составом на отборочный турнир к Олимпиаде в Токио.

Соревнования пройдут в хорватском Сплите с 28 июня по 4 июля. Победитель турнира получит путевку на Олимпиаду, за нее будут сражаться 6 сборных: Россия, Германия, Мексика, Бразилия, Тунис и Хорватия.

В состав сборной России вошли защитники Антон Карданахишвили (ЦСКА-2), Иван Ухов (ЦСКА), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин («Енисей»), Артем Комолов («Нижний Новгород»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»).

В число форвардов вошли Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), а также были вызваны два центровых Владимир Ивлев («ПАРМА»), Тимофей Мозгов («Химки»).