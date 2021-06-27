Известный российский рэп-исполнитель Моргенштерн высказался о желании ввести запрет на смешанные единоборства.

В «сторис» своего «Инстаграма» рэпер оставил сообщение с предложением запретить ММА в России.

«Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаёте? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», – написал Моргештерн.

Ранее бойцы ММА из России в интервью и своих аккаунтах в социальных сетях шутили над Моргенштерном. Резко против исполнителя высказывал мнение боец промоушена АСА Иван Штырков, над песнями рэпера шутил боец-тяжеловес из UFC Александр Волков. «Я к Моргенштерну отношусь хорошо – настолько хорошо, что он стоит у меня на будильнике. Я привык просыпаться с первыми петухами», — говорил российский боец.