Российская фигуристка и тренер, олимпийская чемпионка в команде Юлия Липницкая показала, как празднует первый день рождения своей дочери Каталины.

Фигуристка стала мамой год назад, 27 июня 2020 года.

В своем «Инстаграме» Липницкая выложила серию «сторис» с партнером Владиславом Тарасенко и дочкой Каталиной. На фото красовались надписи «Солнышку годик» и «В какой спорт пойдем?». Во время празднования мама, папа и дочка вместе задули свечки на торте.

Напомним, сейчас Юлия Липницкая работает тренером по фигурному катанию в академии «Ангелы Плющенко». Фигуристка завершила спортивную карьеру еще в 2017 году, когда ей было 19 лет, после долгой борьбы с РПП, в частности, с анорексией.