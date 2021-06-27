Бывший вратарь сборной Германии по футболу Рене Адлер рассказал о запуске приложения для футболистов, которое поможет им самостоятельно искать команды.

Информацию об этом сообщает портал Goal.com. Приложение вышло бесплатным получило название 11TransFair, с ним футболисты могут самостоятельно искать команды, для этого требуется ввести желаемую зарплату и другие фильтры. Если футболист найдёт команду, то она заплатит комиссию приложению.

«Я называю это тиндером для футболистов и клубов, потому что мы тоже соединяем две стороны. Очевидно, что футболисты все сильнее хотят лучше заботиться о будущем», — сказал Адлер, отметив, что футболисты не хотят полностью зависеть от работы своих агентов.

«Не каждый профессионал может, как топ-звезды Йозуа Киммих и Кевин де Брюйне, вести переговоры самостоятельно, выбирая из полученных предложений то, что ему больше нравится», – подчеркнул Адлер.