Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен уверенно выиграл 8-й этап сезона в Формуле-1 — Гран-при Штирии.

Гонка прошла на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге, Австрия. Ферстаппен с достаточно комфортным преимуществом выиграл гонку, сильно опередив конкурентов. Второе место в гонке занял британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+35 секунд от лидера), также в призеры попал его напарник — финский гонщик Валттери Боттас (+46 секунд от лидера). Многие пилоты отстали более чем на один круг.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин финишировал на 18-м месте, последним из всех пилотов, кому удалось завершить гонку. Его напарник Мик Шумахер занял 16-е место. До финиша сошли Джордж Рассел и Пьер Гасли.