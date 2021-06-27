Сборная Нидерландов по футболу начала матч против команды Чехии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы 2020. Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Ранее Карасев со своими помощниками судил встречи Италии и Швейцарии, а также Германии и Венгрии на групповом этапе Евро-2020.

Сборная Нидерландов выиграла все три матча в своей группе и вышла в плей-офф с первого места. Сборная Чехии попала в плей-офф с третьего места в своей группе, обыграв Шотландию, проиграв Англии и поделив очки с Хорватией.