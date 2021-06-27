Российский тренер по фигурному катанию, один из наставников «Ангелов Плющенко» Сергей Розанов поделился фотографией со сборов своей группы во Франции.

В «Инстаграме» тренера появился снимок со смотровой площадке на горе Монблан. «Начинаем наш уикенд на Монблане», — подписал фото Розанов.

На снимке вместе с ним стоят ученики-одиночники Леонид Свириденко и Владимир Литвинцев, которые пополнили состав фигуристов академии «Ангелы Плющенко» в прошлом сезоне, а также юна фигуристка Анастасия Шарошкина.

Напомним, сейчас Сергей Розанов на выезде тренирует фигуристов в лагере от французского специалиста Бенуа Ришо «Peak Ice». Заграничные сборы запланированы на июнь и июль 2021 года.