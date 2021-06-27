Американский баскетболист, тяжёлый форвард подмосковных «Химок» Джордан Мики отреагировал на слухи о том, что он близок к переходу в петербургский «Зенит».

В своем «Твиттере» Мики оставил многозначительное сообщение: «Это неправда, люди».

Ранее в СМИ активно обсуждалась информация, что петербургский «Зенит» ведет переговоры с Мики и баскетболист очень близок к подписанию контракта с «сине-бело-голубыми».

Сейчас Мики 26 лет, в своей карьере он выступал в НБА за такие клубы как «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Также игрок успел один сезон провести в мадридском «Реале», а за «Химки» он провел один сезон-2018/19 и в 2020 году вернулся в подмосковный клуб.

Ранее стало известно, что «Химки» пропустят сезон в Единой лиге ВТБ из-за проблем с финансами.