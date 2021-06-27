Мужская сборная Бразилии по волейболу одержала победу в розыгрыше Лиги наций 2021 года, в финальном матче обыграв команду Польши.

Игра состоялась на площадке центра «Римини Фьера» в Римини, Италия, и завершилась со счётом 3:1 в пользу бразильских волейболистов. Счёт по партиям 22:25, 25:23, 25:16, 25:14 в пользу Бразилии.

В составе бразильской команды 17 очков набрал диагональный Уоллес де Соуза, это лучший результат сборной в этом матче. Среди польских волейболистов в игре выделился диагональный Бартош Курек с 15-ю очками.

Отметим, ранее женскую волейбольную Лигу наций в 2021 году выиграла сборная США. В финале американские волейболистки обыграли представительниц Бразилии со счётом по партиям 3:1.