Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин высказался о том, хочет ли он тренировать сборную России по футболу.

В эфире «Коммент.Шоу» Карпин отметил, что не хотел бы сейчас работать в сборной России по футболу.

«Ну а зачем? У меня контракт с «Ростовом». Все. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чем? Это раз. А во-вторых, у сборной есть тренер», — сказал Карпин, отметив, что пока тренер у команды есть, он находится на своем месте, а ему самому работать в сборной абсолютно не хочется.

Напомним, сейчас сборную России по футболу возглавляет Станислав Черчесов, после провала команды на Евро-2020 (четвертое место в группе) многие специалисты высказались за отставку главного тренера.