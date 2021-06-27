Футбольный агент Эрнан Берман, представляющий интересы аргентинского нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, отреагировал на слухи о возможном отъезде его клиента в США.

Слова Бермана цитирует портал РИА Новости.

«Слухи о переходе Дриусси в «Остин» — неправда», — заявил Берман.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что Себастьян Дриусси собирается перейти в футбольный клуб «Остин», который в текущем году должен дебютировать в MLS. В прошлом году появлялись слухи о том, что Дриусси может стать игроком другого дебютанта MLS — «Интер Майами».

В прошедшем сезоне Себастьян Дриусси провел 16 матчей в чемпионате России по футболу в составе петербургского «Зенита», забил один мяч. В Лиге чемпионов Дриусси сыграл пять матчей и забил один гол.