Российский журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о том, что хотел бы пригласить в свою программу главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

В сообщении на своём официальном сайте Познер отметил: «Я бы хотел, но он не придёт, это совершенно очевидно. Тогда он приходил на волне, очень успешным, героем, всеобщим любимцем. Сегодня все по-другому».

По мнению Познера, Черчесова несправедливо обвинять в том, что произошло на чемпионате. Как считает ведущий, получился бы интересный разговор, в котором они попытались разобраться, в чем дело.

«Я бы хотел спросить, насколько для него неожиданным был этот результат. Был ли это шок или все-таки в глубине души он понимал, что команда у него не очень сильная», — сказал Познер.