Российский хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух рассказал о том, что поставил две короткие программы для учеников группы Алексея Мишина на олимпийский сезон.

В интервью Sport24 Авербух рассказал, что сотрудничал с Михаилом Колядой и Елизаветой Туктамышевой, поставив им короткие программы.

«Произвольную программу «Нуреев», с которой Коляда выступал в том сезоне, Алексей Николаевич поменял. Это абсолютно его право. Дай бог им удачи», — сказал Авербух, отметив, что любит группу Мишина и приезжает к ней с огромным теплом. По мнению постановщика, в группе фантастическая аура, её вызывают и ученики Мишина, и работа вместе с ними.

Музыкальное сопровождение программ Авербух раскрывать не стал. «Пусть ребята сделают это сами», — сказал Авербух.