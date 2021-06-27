Российский футбольный арбитр Сергей Карасев показал красную карточку защитнику сборной Нидерландов Матейсу Де Лигту в матче со сборной Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия. На данный момент счет в матче 0:0.

Эпизод с игрой рукой произошел после 50-й минуты встречи. Де Лигт умышленно сыграл рукой у входа в свою штрафную площадку, не дав игроку сборной Чехии добраться до мяча.

Карасеву пришлось самостоятельно просмотреть видеоповтор эпизода, чтобы определиться, нужно ли удалять игрока. В итоге Карасев принял решение показать футболисту красную карточку.

Напомним, ранее Сергей Карасев отработал на Евро-2020 два матча в качестве главного арбитра: Италия — Швейцария и Германия — Венгрия.