Сборная Бельгии по футболу начала встречу с командой Португалии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы 2020.

Игра проходит в испанской Севилье на стадионе «Ла Картуха». Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Встречу обслуживает немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. В роли его ассистентов выступят Марш Борш и Штефан Лупп. Резервным рефери назначен Георги Кабаков из Болгарии.

Отметим, сборная Бельгии на групповом этапе показала 100-процентный результат, набрав 9 очков и одержав три победы из трех. Команда Роберто Мартинеса победила сборные России, Дании и Финляндии.

Сборная Португалии с четырьмя очками вышла с третьего места в группе, обыграв Венгрию, проиграв Германии и сыграв вничью с командой Франции.