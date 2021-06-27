Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин оценил своё выступление на восьмом этапе сезона-2021 в Формуле-1 — Гран-при Штирии.

Слова Мазепина цитирует официальный сайт команды «Хаас».

«Думаю, что у меня получился первый круг. Мы очень старались, но сегодня не хватило темпа, чтобы сразиться с другими командами», — сказал российский гонщик, отметив, что он доволен своим выступлением, ведь не совершил серьезных ошибок при отсутствии баланса.

«Думаю, это был максимум на сегодня», — подчеркнул Мазепин.

Гонка Гран-при Штирии прошла на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге, Австрия. Победу одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», Никита Мазепин финишировал 18-м — последним среди тех пилотов, кому удалось завершить гонку.