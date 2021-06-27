Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал фотографии с рыбалки в Московской области.

В своем «Инстаграме» Плющенко продемонстрировал подписчикам несколько снимков, на котором он показывает свой улов после рыбалки: все пойманные рыбы сложены в большую пятилитровую бутылку.

«Дуремар из Подмосковья!», — подписал фото тренер.

Напомним, Евгений Плющенко сейчас готовит фигуристов своей академии «Ангелы Плющенко» к новому, олимпийскому сезону. В прошлом сезоне под руководством специалиста готовились такие спортсменки из сборной России, как Алена Косторная и Александра Трусова. Обе фигуристки в конце сезона-2020/21 покинули академию и вернулись в группу Этери Тутберидзе.