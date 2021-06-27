Сборная Чехии по футболу обыграла команду Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 и стала еще одним четвертьфиналистом турнира.

Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Чехии.

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. Во второй половине встречи российский арбитр Сергей Карасев удалил голландского защитника Матейса Де Лигта за умышленную игру рукой перед штрафной.

Затем сборная Чехии забила два мяча, которые и решили исход встречи: на 68-й минуте забил Томаш Голеш, а на 80-й — Патрик Шик.

В 1/4 финала сборной Чехии придется сыграть со сборной Дании, которая накануне разгромила команду Уэльса со счетом 4:0.