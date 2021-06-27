Российская биатлонистка, чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт объявила о том, что стала мамой во второй раз.

В своём «Инстаграме» Юрлова-Перхт поделилась фотографией ножки новорождённой малышки. Роды биатлонистки прошли в австрийском Зальцбурге вчера, 26 июня.

Также Юрлова-Перхт уточнила, что они с мужем назвали дочку Арина.

Напомним, из-за второй беременности Екатерина Юрлова-Перхт пропустила весь сезон-2020/21 на Кубке мира. Эксперты отмечали, что спортсменка сможет вернуться после родов и успеть подготовиться к Зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, которые начнутся в следующем феврале.

С 2015 года биатлонистка состоит в браке с гражданином Австрии Йозефом Перхтом. В 2016 году на свет появилась их первая дочь Кира.