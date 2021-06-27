Российская волейболистка Татьяна Кошелева сообщила о том, что она завершает карьеру в национальной сборной и не отправится в ее составе на Летние Олимпийские игры в Токио.

В своем «Инстаграме» Кошелева написала пост, в котором открыто рассказала о своем решении. Спортсменка отметила, что игры в Токио были ее мечтой и вдохновением, она восстанавливалась от травм благодаря мыслям об Олимпиаде и закрывала глаза на трудности.

«Но сегодня, слушая себя и свое сердце, я понимаю, что должна остановиться. Первый раз в жизни я выбираю себя, комфорт и спокойствие», — написала Кошелева, добавив, что причина ухода из сборной не связана со здоровьем, боязнью конкуренции, а также с конфликтами в команде. Также волейболистка отметила, что она не беременна.

«Поверьте, решение далось мне непросто, но так было нужно. Моя поддержка и любовь остаются с командой. Девочки знают, что могут на меня положиться и что мысленно я с ними!», — заключила Кошелева.