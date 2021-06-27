Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Алексей Игонин высказался об эпизоде с удалением Маттейса Де Лигта в матче Нидерланды — Чехия на Евро-2020.

Слова Игонина прозвучали в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Чехи в течение трех дней ругались, что их будет судить русский арбитр. У них были какие-то вопросы. Теперь они что скажут?», — отметил эксперт, подчеркнув, что Сергеем Карасевым все было отработано по правилам.

«Удаление де Лигта? Здесь очевидная красная. Для этого ВАР и был создан. Если бы его не было, так бы и осталась желтая карточка», — сказал Игонин, подчеркнув, что на видеоповторе видно, что Де Лигт играет умышленно, поднимает голову и смотрит, какая на поле ситуация. «Я сам так играл», — заключил эксперт.