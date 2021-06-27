Болельщики сборной Нидерландов по футболу раскритиковали работу российского арбитра Сергея Карасева на матче Нидерланды — Чехия в 1/8 финала чемпионата Европы 2020.

Игра прошла сегодня, 27 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу сборной Чехии. В начале второго тайма Карасев удалил за игру рукой защитника сборной Нидерландов Маттейса Де Лигта после просмотра видеоповтора эпизода.

Критические выпады в сторону Карасева начали массово появляться в «Твиттере», Карасева называли подкупленным и предвзятым.

Пользователь ellis_schippers спросила, сколько россиянину заплатили за его работу, а Inkaman261 потребовал от УЕФА начать расследование в отношении Карасева на предмет взяточничества. «Все его действия были в пользу Чехии. Изучите и предыдущие «совпадения» с его участием. Возможно, вы что-нибудь найдёте», — разгневанный болельщик.