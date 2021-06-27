Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о работе арбитра Сергея Карасева на матче Нидерланды — Чехия в 1/8 финала Евро-2020.

В эфире программы «Все на ЕВРО!» на телеканале «Матч ТВ» Губерниев восхитился работой российского судьи в этой встрече.

«Теперь в центре Праги Карасеву поставят памятник, при жизни причем. Он — огромный молодец. От Карасева веет абсолютной уверенностью, он сейчас — блестящий представитель родины», — сказал Губерниев.

Напомним, игра прошла в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена» и завершилась победой сборной Чехии со счетом 2:0. В матче отличились Патрик Шик и Томаш Голеш. Отметим, в начале второго тайма Сергей Карасев удалил Маттейса Де Лигта за умышленную игру рукой перед своей штрафной. Красную карточку арбитр показал после использования VAR.