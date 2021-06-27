Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт высказался о вылете сборной с чемпионата Европы по футболу, а также прокомментировал эпизод с красной карточкой.

Слова Де Лигта цитирует официальный сайт УЕФА. «По сути мы проиграли из-за того, что сделал я. Оглядываясь назад… Я не должен был дать мячу так отскочить», — отметил защитник, подчеркнув, что игра была под контролем у голландцев.

«У нас было несколько моментов, особенно в первом тайме. Не сложилось у меня и ощущения, что соперник создавал много опасных ситуаций. Но красная карточка, очевидно, повлияла», — добавил Де Лигт.

Напомним, сборная Нидерландов в меньшинстве уступила сборной Чехии со счетом 0:2 и покинула Евро-2020 на стадии 1/8 финала.