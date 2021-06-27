Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин высказался по поводу ситуации с эвакуацией желтого автомобиля «Ламборгини», ранее принадлежавшего ему, из центра Москвы.

Слова Кокорина цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Я удивился, когда увидел фото и подпись, что машина принадлежит мне. Я продал ее два года назад и никакого отношения к ней не имею», — сказал Кокорин. Ранее в интервью Евгению Савину футболист отметил, что продал почти все свои дорогие машины, чтобы очиститься.

Напомним, вчера, 26 июня, появилась информация о том, что сотрудники ГАИ остановили «Ламборгини» в районе Патриарших прудов, машина была без номеров, однако в багажнике нашли шесть номерных знаков, один из которых был закреплен за автомобилем, когда им владел Кокорин.