Российская фигуристка, призер финала Гран-при Мария Сотскова рассказала о том, что планирует бросить себе вызов и отказаться от вредной пищи хотя бы на неделю.

О челлендже Сотскова рассказала в своем «Инстаграме» записав несколько видео в «сторис».

«Вынуждена признать, что у меня есть зависимость. Я являюсь ярым фанатом еды-запрещенки на протяжении долгих лет», — сказала фигуристка, отметив, что ее пугает эта зависимость и она хотела бы бросить себе вызов, отказавшись от запретной еды.

Спортсменка планирует какое-то время питаться без сладкого, соленого, мучного и жирного, подключить занятия и посмотреть, как из-за этого будет меняться её тело, её кожа, внутреннее состояние. «Думаю, будет сложно, но надеюсь, что я справлюсь», — добавила Сотскова.