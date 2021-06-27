Российский актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о том, кто из сборной России по футболу сможет уехать в европейские чемпионаты после Евро-2020.

Слова Боярского цитирует портал Sport24.

«Ни один игрок сборной не достоин того, чтобы на него обратили внимание европейские скауты. После чемпионата Европы шансов уехать из РПЛ просто нет», — сказал Боярский, добавив, что европейским клубам незачем сознательно покупать себе якорь.

«Выделить можно Головина, но он уже там. У остальных игроков нет мастерства, а если и есть, то просто кот наплакал», – сказал Боярский.

Напомним, сборная России заняла 4-е место в группе на Евро-2020, набрав три очка и уступив другим командам по разнице мячей.