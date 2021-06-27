Главные новости с футбольных полей, волейбольных площадок и автодромов — в традиционном дайджесте на портале Nevasport за 27 июня:

Бельгия обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020 на Италию

Сборная Бельгии по футболу обыграла сборную Португалии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу 2020. Игра прошла в Севилье на стадионе «Ла Картуха» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бельгийской команды. Единственный гол в матче забил Торган Азар.

Чехия сенсационно обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Чехии по футболу обыграла команду Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 и стала еще одним четвертьфиналистом турнира. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Чехии. В составе сборной Чехии отличились Томаш Голеш и Патрик Шик.

Бразилия победила Польшу и выиграла мужскую волейбольную Лигу наций

Мужская сборная Бразилии по волейболу одержала победу в розыгрыше Лиги наций 2021 года, в финальном матче обыграв команду Польши. Игра состоялась на площадке центра «Римини Фьера» в Римини, Италия, и завершилась со счётом 3:1 в пользу бразильских волейболистов. Счёт по партиям 22:25, 25:23, 25:16, 25:14 в пользу Бразилии.

Екатерина Юрлова-Перхт стала мамой во второй раз. Уже известно имя дочки

Российская биатлонистка, чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт объявила о том, что стала мамой во второй раз. В своём «Инстаграме» Юрлова-Перхт поделилась фотографией ножки новорождённой малышки. Роды биатлонистки прошли в австрийском Зальцбурге вчера, 26 июня. Также Юрлова-Перхт уточнила, что они с мужем назвали дочку Арина.

Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при Штирии, Мазепин — 18-й

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен уверенно выиграл 8-й этап сезона в Формуле-1 — Гран-при Штирии. Второе место в гонке занял британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+35 секунд от лидера), также в призеры попал его напарник — финский гонщик Валттери Боттас (+46 секунд от лидера)

Волков проиграл Гану на UFC Vegas 30. Появилось видео боя

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков потерпел поражение от француза Сирила Гана в главном поединке турнира UFC Vegas 30, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 26 на 27 июня мск. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Сириль Ган — 50-45, 50-45, 49-46.