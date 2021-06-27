Сборная Бельгии по футболу обыграла сборную Португалии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра прошла в Севилье на стадионе «Ла Картуха» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бельгийской команды.

В первом тайме сборная Бельгии вышла вперёд благодаря голу Торгана Азара. Футболист нанёс дальний удар по воротам, и команду Португалии не спас Руй Патрисиу. Автором результативной передачи в атаке на 42-й минуте стал Тома Менье.

Команда Португалии доминировала во втором тайме, но ни один из моментов не превратила в гол.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Бельгии сыграет против сборной Италии, которая накануне успешно сыграла со сборной Австрии. Команда Роберто Манчини прошла в четвертьфинал благодаря двум голам в овертайме.