Российский тренер Александр Волков открыл собственную школу фигурного катания в Москве.

«Мы очень рады сообщить об открытии нашей новой школы: «Школа Фигурного Катания Александра Волкова».

Спортивный комплекс Арктика. Адрес:г. Москва, ул. Новоорловская д.7В», — гласит сообщение в «Инстаграме» нового учреждения.

Напомним, ранее Волков тренировал в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В апреле текущего года стало известно, что стороны прекратили сотрудничество по желанию самого тренера. При этом Волков заверил, что не вернется в «Хрустальный», где работал несколько лет назад.

Вместе с Волковым академию «Ангелы Плющенко» покинула его супруга Мартин Даженэ, а также фигурист Артем Ковалев, тренировавшийся у них с детства.