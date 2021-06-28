Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на траву после поражения от Бельгии в 1/8 финала Евро-2020. Игра завершилась со счетом 0:1.

Португальцу не удалось установить мировой рекорд по числу голов за сборную. До рекорда ему не хватает всего одного мяча. Сейчас на счету Роналду 109 голов в составе национальной сборной.

Напомним, матч Португалия — Бельгия проходил в испанской Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» Встречу обслуживала бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Автором единственного гола стал бельгиец Торган Азар, забивший дальним ударом.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Бельгии сыграет против сборной Италии, которая накануне успешно сыграла со сборной Австрии. Команда Роберто Манчини прошла в четвертьфинал благодаря двум голам в овертайме.