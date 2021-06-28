В обновленном рейтинге АТР, опубликованном в понедельник, 28 июня, российские теннисисты сохранили свои позиции. Первая ракетка страны Даниил Медведев остался на втором месте, но сократил отставание от серба Новака Джоковича до 1833 очков.

Топ-3 по-прежнему замыкает испанец Рафаэль Надаль, который не сыграет на стартующем сегодня Уимблдоне. Четвертое место занимает грек Стефанос Циципас, пятое — австриец Доминик Тим. Россиянин Андрей Рублев сохранил седьмую позицию, Аслан Карацев остался на 24-м месте, Карен Хачанов — на 29-м.

Напомним, сегодня начинаются матчи основной сетки Уимблдона. Рублев в первом круге встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом, Хачанов — с американцем Маккензи Макдональдом. Медведев и Карацев проведут свои матчи завтра, 29 июня.