Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о травмах Эдена Азара и Кевина Дё Брейне, полученных в матче с Португалией в рамках 1/8 финала Евро-2020.

«Боюсь, что чемпионат Европы для Эдена завершён. Если это была контрактура, то он выбыл на десять дней. Нам нужно чудо. Де Брёйне не может согнуть лодыжку», — приводит слова Куртуа Tuttomercatoweb.

Напомним, Бельгия одержала победу со счетом 1:0, матч проходил в испанской Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Автором единственного гола стал бельгиец Торган Азар, забивший дальним ударом. Встречу обслуживала бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Бельгии сыграет против Италии, которая накануне успешно сыграла со сборной Австрии. Команда Роберто Манчини прошла в четвертьфинал благодаря двум голам в овертайме.