Известный российский рэп-исполнитель Джиган назвал дату предстоящего поединка с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Мы планируем провести бой 4 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Предлагают по правилам бокса, но я бы выбрал ММА. Пока бой точно не утверждён, но я готов», — сообщил Джиган на пресс-конференции.

Напомним, последний поединок с участием Емельяненко состоялся в июле 2002 года. На турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Александр потерпел поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова, который специально ради этого боя поднялся в тяжелую весовую категорию.

Всего Емельяненко одержал 28 побед в карьере, восемь поединков проиграл, один завершился вничью.

Ранее российский рэпер Баста, создавший боксёрскую промоутерскую компанию Gazfight, заявил, что отказался бы организовывать бой между Джиганом и Емельяненко.